Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye'nin son yıllardaki tesis hamlesine değinen Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyoner çalışmaları ve engin tecrübesi sayesinde Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyumun inşası tamamlandı. Bunun yanında spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti başta olmak üzere yüzlerce spor tesisi yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Bunların hepsi ülkemiz açısından çok kıymetli. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz." diye konuştu.

Bak, 2025 yılındaki sportif başarıları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildi. Kadın Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Genç sporculardan oluşan Erkek Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer alması bizim için gurur verici. Basketbolda önemli işler yapıldı. Geçen yıl dünyanın en önemli tesislerinden biri olan Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmıştık. Bunun meyvelerini de yakında göreceğiz. Sadece altyapı takımları için 3 tane salon var. A Milli Takımımızın kamp yapabileceği bir kompleks oldu. Merkezinde de 10 bin kişilik bir salon var. Türk basketbolu da önemli adımlar atmaktadır. Bunun karşılığını da A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynamasıyla aldık. Altyapıları çok yakından takip ediyorum. Hem voleybolda hem de basketboldaki altyapı takımları önemli başarılar elde ediyor. Tekvandocularımız geçen hafta Çin'de dünya şampiyonu oldu. Halterde Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar alındı. Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde final oynama başarısı bizleri gururlandırdı. Milli takımlarımız, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele ediyor. Kazandığımız madalyalarla ilk sıradayız. Türk sporuna yapılan yatırımların karşılığını farklı branşlarda alıyoruz. Daha önce hiç final yapmadığımız branşlarda madalyalar kazanmaya devam ediyoruz."

Spora daha fazla yatırım yapılacağını vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Başta uyuşturucu olmak üzere bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak istiyoruz. Bizim en önemli görevlerimizden biri bu. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bize gösterilen her boş yere spor tesisi yapmaya devam ediyoruz. Her yere sporun birleştirici gücünü yaymaya çalışıyoruz. Çağımızın obezite denen bir hastalığı var. Gençlerimiz artık az hareket ediyor. Daha fazla hareket için daha fazla spor tesisine ihtiyaç var. Bunun için de ciddi yatırımlar yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gideceğine inandıklarını kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda son 2 maçının kaldığını aktaran Bakan Bak, "Futbolda A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde önemli maçları var. 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah gruptan lider çıkarız. Play-off'u garantilemiş gibiyiz. Lider çıkamazsak play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum." dedi.

Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının başarılı ilerlediğini belirten Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülke puanına yapılan katkılar bizleri sevindiriyor. Futbolun ortak bir değer olması, birleştirici gücü bizleri önemli bir şekilde etkiliyor. Gelecekte de çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Türkiye aynı zamanda sportif altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle pek çok önemli turnuvayı düzenliyor. 2026'da UEFA Avrupa Ligi, 2027'de ise UEFA Konferans Ligi finali düzenlenecek. Ayrıca 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte gerçekleştireceğiz. Basketbolda Avrupa Ligi'ni kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyoruz. Daha önce Anadolu Efes de kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde Türk basketbolu için önemli işler yapılıyor. Filenin Sultanları, Filenin Efeleri, 12 Dev Adam ve bireysel sporcuların başarıları ülkemizi gururlandırıyor. Ülkemiz tek yürek oluyor. Sporun birleştirici gücünü tabana yaymak için çalışıyoruz. 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Terörsüz Türkiye kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla artık roket seslerinin yerini raket sesleri aldı. Sporun birleştirici etkin gücünü kullanmak istiyoruz. Sporun yönetiminde ekonomik şartların önemli bir yeri var. Fair play'in ön plana çıkmasını, temiz futbol ve spor istiyoruz. Bu yüzden devlet olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda spor, bir diplomasi bir aracı. Sporun evrensel gücünü kullanmamız lazım."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Fotomaç gazetesi tarafından "Turkuvaz Medya Onur Ödülü" verildi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: TÜRK FUTBOLUNU BİR MARKA HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ Organizasyonda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sporu rekabet alanı olmanın ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi, temiz ve adil ortamda rekabet etmek, sporumuzun marka değerini artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olma sözünü verdik, yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışı benimsedik. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil fair-play'den beslenen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbol bekliyor. Bu nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu ve dayanışmayı güçlendirelim." ifadelerini kullandı. REKLAM İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği uluslararası organizasyonlara değinerek, şunları kaydetti: "Ülkemiz son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern statlar yapıldı, bazıları modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil geleceğin de teminatı. UEFA, İstanbul'da bir merkez açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki 2 yılda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerini düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası'nın finallerine şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarının değil ülkemizin organizasyon gücü ve küresel konumunun en önemli göstergesi olacak. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görünüz büyümeye katkı verecektir." REKLAM "DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR" Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son 2 maçına çıkacak A Milli Takım'ın kupaya katılma hakkı alacağına inandığını dile getirdi. A Milli Takım'ın elemelerdeki son iki maçında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız, 4 gün sonra Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. 18 Kasım'da ise deplasmanda İspanya ile oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği milli takımımızın gruplardan doğrudan Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği son ana kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Doğrudan gidemezsek play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır." şeklinde görüş belitti. TFF Başkanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un performansına değinerek, "Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır." diye konuştu. REKLAM Futbolun sadece bir oyun olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Futbol, birliğin, toplumsal barışın ve ortak sevincin ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek, futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Sahipsizlerin sahibi olma düsturuyla yola çıktık. Adaletten asla taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekte kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan, futbolumuzun gelişimi için saha içi ve dışında her mecrada alın teri döken tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç gazetesi tarafından "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: DÜNYA BİZİM ERKEK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIMIZI KONUŞUYOR Zirveye katılan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Türk sporunda önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, "Türk sporunda voleybol çok önemli bir noktaya geldi. Çok kısa sürede dünya ikinciliği elde ettik ve bunun hüznünü yaşadık. Ülke olarak büyük bir heyecan yaşadık. Elimizden gelen tüm gayreti sergiledik ama final maçında 3-2 kaybederek gümüş madalya ile yetindik. Hepimiz bunun üzüntüsünü yaşadık ve şampiyon olamayarak bize gönül verenleri üzdüğümüz için özür diledik." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporun yanında olduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti: "Türk sporu çok önemli başarılara imza atmakta. Aynı tarihlerde basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Voleybolun Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Futbolun Dünya Kupası'na katılması gündemde. Dünya Kupası'na katılmak önemli ama ben derece elde edeceğimize de inanıyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yanımızda olan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız bizi kabul ettiğinde, 'Kadın takımı tamam. Çok iyi işler yapıyorsunuz ama erkek takımı da muhteşem.' dedi. Hep kadın takımımızdan bahsediyoruz ama bugün erkeklerden konuşmak istiyorum. Şu anda dünya altıncısıyız. Dünyada yaş ortalaması en düşük takıma sahibiz. Radikal kararla bazı hamleler yaptık ve bugün dünya bizim Erkek Milli Voleybol Takımı'mızı konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sırbistan'da konuya el koyarak 2026 Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'a alınmasını sağladı. Filenin Sultanları, İstanbul'da 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek." Spor Zirvesi'nde üçüncü kez ödül aldığını hatırlatan Üstündağ, "Voleybolun başarısında kulüplerin, antrenörlerin, altyapıların, taraftarın, sponsorların, medyanın büyük bir emeği ve desteği var. Bu süreçte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. TVF Başkanı Üstündağ'a, Fotomaç gazetesi tarafından "Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

ZİRVEDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Spor Zirvesi kapsamında, Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, En İyi Lejyoner Ödülü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na (Inter), Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü ise milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız'a (Juventus) verildi. TURKUVAZ MEDYA DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA YÜCE: ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜL Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Yüce, "Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin 3.'sünü gerçekleştirdik. Bu törende ilk defa dijital yayıncılık adına da ödül verildi. Bu bizler için çok kıymetli. Yıllardır bütün markalarımızla zaten zirvedeyiz. Türkiye'nin en büyük spor markalarını dijitalde de temsil ediyoruz. Bu ödül bize şevk verecektir. Bu ödülü bize layık görenlere de teşekkür ederiz." dedi.

FOTOMAÇ SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ: Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı, Yılın En Başarılı Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig Yılın Takımı ve Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü'nün aralarında bulunduğu 9 dalda ödüle layık görüldü. Törende kategorilere göre dağıtılan ödüller şöyle: Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (Galatasaray) Yılın En Başarılı Teknik Direktörü: Okan Buruk (Galatasaray) Yılın Fark Oluşturan Teknik Direktörü: Eyüp Saka (Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı) Trendyol Süper Lig Yılın Takımı: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (Galatasaray) Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru (Samsunspor) Yılın Sağ Stoperi: Milan Skriniar (Fenerbahçe) Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Yılın Ön Liberosu: Lucas Torreira (Galatasaray) Yılın Orta Saha Oyuncusu: İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Oleksandr Zubkov (Trabzonspor) Yılın On Numarası: Rafa Silva (Beşiktaş) Yılın Sol Kanat Oyuncusu Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Yılın Golcüsü: Victor Osimhen (Galatasaray) Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor