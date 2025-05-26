Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Gurur verici!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğunun "gurur verici" olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni yerinde takip eden bakan Bak, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Sarı-lacivertli ekibin Panathinaikos karşılaşmasında da tribünde olduğunu belirten Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin Türk basketboluna yaptığı yatırımları biliyoruz. 2017'den sonra Avrupa Ligi'ni tekrar kazanması Türk basketbolu için gurur verici. Türk basketboluna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli basketbol tesislerinden bir tanesi. Fenerbahçe camiasına, Türk basketboluna bu kupa hayırlı olsun. Basketbolun gelişmesi bizim için çok önemli, yatırımlar çok önemli." dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'u ayrıca kutlayan bakan Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyuncu olarak da kupayı kazanmıştı. Onun için de gurur verici bir şey. Fenerbahçe taraftarını da tebrik ediyorum. Bütün herkes, bütün ülke gurur duydu. Sayın Cumhurbaşkanımız da takip etti, aradı, tebrik etti. Müsabakayı takip etti ve çok gurur verici bir şey bu başarı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe camiasına, ülkemize hayırlı olsun. Bu güzel sonuçlar milletimizi gururlandırıyor. Milletimizi sevindiriyor. Gençlerin, çocukların da basketbola ilgisini artırıyor. Ülkemiz için güzel bir akşamdı."