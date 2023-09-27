ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız.