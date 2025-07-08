Gençlerbirliği'nde iki imza birden!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini yeniledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, formasını giyen Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini uzattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.