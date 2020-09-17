Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Arif Ölmez'i oy çokluğu ile başkan vekilliği görevinden almıştır. Yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Emin Gür, başkan vekilliği görevine getirilmiştir." denildi.

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