Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı!
Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen Gökhan, profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor’da adım attı. Kariyerini MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da sürdüren Gökhan, son olarak Bodrum FK'de oynadı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını bir kez giyen Gökhan, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi oldu.