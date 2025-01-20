Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. 45+3. dakikada Amilton'un golüyle galibiyete ulaşan Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltti. Lider Kocaelispor ise 41 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Amilton attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken, lider Kocaelispor ise 41 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Boluspor'a konuk olacak. Kocaelispor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.