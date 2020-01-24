24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 19. haftasındaki açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Gençlerbirliği'nin golünü 64. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti.
17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural'ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.
21. dakikada Kayode'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü anısına hazırlanan özel formayla sahaya çıktı. Başkent ekibi ayrıca seremonide "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla yer aldı.
Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
49. dakikada Baiano'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ayite, topu ceza sahasının sağından içeriye çevirdi. Sio'nun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.
56. dakikada Polomat'ın, ceza sahasında Chibsah'a yaptığı müdahale sonrası hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.
58. dakikada Kayode'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Muhammet Demir ağlara gönderdi. Pozisyonu kenara gelerek ekrandan izleyen Kalkavan, penaltı vuruşunda Muhammet'in ceza sahasını ihlal ettiğini tespit etti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
62. dakikada Mete Kalkavan, bu kez Gençlerbirliği lehine beyaz noktayı işaret etti. Kalkavan, Kana Bıyık'ın ceza sahası içinde topsuz alanda Candeias'a vurması sonrası beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Sessegnon'un kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
86. dakikada Morais'in soldan ortasında ön direkte topu kontrol eden Muhammed Demir'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada sol kanattan yapılan ortada uzak köşede topla buluşan Pawlowski'nin içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Muhammed Demir ağlara gönderdi. VAR kontrolünün ardından hakem Mete Kalkavan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
90+2. dakikada Sadio Diallo'nun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top direkten döndü.
90+3. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sessegnon, Günay Güvenç'i geçemedi.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Dk. 86 Halil İbrahim Pehlivan),Sessegnon, Sio (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir),Ayite (Dk. 86 Sadio Diallo),Candeias, Sefa Yılmaz
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah (Dk. 67 Twumasi),Kubilay Aktaş, Güray Vural (Dk. 80 Pawlowski),Muhammet Demir, Kayode (Dk. 67 Kenan Özer)
Gol: Dk. 64 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarıkartlar: Dk. 43 Sio, Dk. 56 Polomat, Dk. 79 Nordfeldt (Gençlerbirliği),Dk. 62 Kana Bıyık, Dk. 76 Kenan Özer (Gaziantep FK)
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