Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıları galibiyete götüren tek golü Sio kaydetti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

8. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in vuruşu kaleci Nordfeldt'ten döndü.

12. dakikada Ankaragücü'nde Fati'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu yükselip kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

17. dakikada Sessegnon'un ceza sahası içinden gelişine vuruşunu kaleci Ricardo çelmeyi başardı.

23. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio'nun sol kanattan yaptığı ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

52. dakikada Ankaragücü'nde Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan geri döndü.

54. dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortayı Ankaragücü savunmasında önce Alihan, ardından Lukasik uzaklaştırdı.

61. dakikada Gençlerbirliği'nde Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kale önünde dokunan Stancu'nun vuruşu direk dibinden auta gitti.

GOL PERDESİ AÇILDI

74. dakikada Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Sio'nun şutu ağlarla buluştu.

83. dakikada Ramos ve Faty'nin hava topu mücadelesinde çarpışmalarının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. İki oyuncu da tedavilerinin ardından oyuna devam etti.

90+2. dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim sakatlandı. Oyuna devam edemedi ve yerini Bjarsmyr'e bıraktı.