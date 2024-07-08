Evden en erken Norveçli gençler ayrılıyor
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre; gençlerin ebeveynleriyle birlikte oturdukları evden ayrılarak kendi başlarına yaşamak üzere ayrı bir eve çıktıkları yaşlar sıralandığında ilk sırayı Norveç (20 yaş), İsveç (21 yaş) ve Finlandiya (21 yaş) alıyor. Ebeveynlerinin yanından en geç ayrılanlar ise Bosna Hersek (34 yaş), Hırvatistan (33 yaş), Karadağ (33 yaş). Türkiye'de ise gençlerin evden ayrılma yaşı 29.
Giriş: 08.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:57