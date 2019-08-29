29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Türkiye'nin erkeklerde 10 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 49 kiloda Metehan Adıgüzel, 52 kiloda Samet Gümüş, 56 kiloda Mizan Aykol, 60 kiloda Utku Kürşat Özhan, 64 kiloda Mehmet Aydemir, 69 kiloda Duhan Topal, 75 kiloda Kaan Aykutsun, 81 kiloda Emir Büyükdağ, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir ringe çıkacak.
Genç Milli Takım Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu kamplarının son derece verimli olduğunu belirtti.
Dayanıklılık, güç ve kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yaptıklarını anlatan Sarı, "Eksikliklerimizi Sayın Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç anında giderdi. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Şampiyonadan altın madalyalarla dönmek istiyoruz. En az 3 final oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli boksör Utku Kürşat Özhan ise kısa sürede çok iyi antrenmanlar yaptıklarını söyledi.
Şampiyonaya hazır olduklarını dile getiren Utku, "Şampiyonadan inşallah altın madalyalar getireceğiz. Benim hedefim ilk önce Avrupa Şampiyonası, daha sonra 2024 Olimpiyatları. Bunun için çok çalışıyoruz. " dedi.
Milli boksör Kaan Aykutsun da kampta çok iyi antrenmanlar yaptıklarını vurgulayarak, "Avrupa şampiyonu olacağız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Benim Avrupa üçüncülüğüm var, bu yıl daha verimli, daha iyi çalıştım. Bu sefer Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.
Türkiye şampiyonlukları ile uluslararası dereceleri bulunan Samet Gümüş de hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu kaydetti.
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