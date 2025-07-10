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        Haberler Bilgi Gündem Genç avukat kredisi desteği 2025: Kimler genç avukat kredisi alabilir, şartları neler, kredi seçenekleri ve ödeme planı belli mi?

        Genç avukat kredisi 2025: Genç avukat kredisinden kimler yararlanabilir?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatlara kendi bürolarını kurabilmeleri için kredi desteği verileceğini açıkladı. 5 yıllık kıdeme sahip avukatların yararlanabileceği finansal destekte deprem bölgesi ayrı tutularak, herhangi bir yaş sınırlamasına gidilmedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da protokolle genç avukatların büro kurarken finansal olarak desteklenmesini, bu yolla vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını amaçladıklarını bildirdi. Peki, kimler genç avukat kredi desteğinden yararlanabilir, kredi tutarı belli oldu mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:58
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        • 1

          Genç avukatların kendi bürolarını kurması için finansal destek verilmesine yönelik protokol 9 Temmuz günü imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının üç sac ayağından birinin avukatlar olduğunu ve avukatların olmaması durumunda savunma hakkından, bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsedilemeyeceğini söyledi. Genç avukat kredi desteği kapsamında ilk başta 3 milyar lira olarak ayrılsa da talep doğrultusunda tutar 5 milyar liraya yükseldi. Peki, genç avukat kredisi nedir, kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 GENÇ AVUKAT KREDİSİ NEDİR? DESTEK KAPSAMI NASIL OLACAK?

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde, Türkiye Barolar Birliği, Vakıfbank ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle düzenlenen "Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuştu.

          Yargının üç sac ayağından birinin avukatlar olduğunu dile getiren Tunç, avukatların olmaması durumunda savunma hakkından, bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsedilemeyeceğini söyledi.

          İşbirliği protokolü için paydaşlarla kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

          "Bugün imzalanacak protokolle 6 ay ödemesiz dönemli kredi seçeneklerinden, sabit ve değişken faizli alternatiflerden, piyasadaki faiz oranlarının altında ve teminatsız kredi koşullarından yararlanabilme imkanını bulacak genç meslektaşlarımız. İlk 5 yıl için bunlar belirlendi. 5 yıllık kıdeme sahip avukatlarımız yararlanabilecek. Ancak deprem bölgesinde böyle bir yaş sınırlaması yok. Deprem bölgesinden başvuran tüm meslektaşlarımız bundan faydalanabilecekler. Dolayısıyla orada herhangi bir sınırlama yok. Onlara pozitif ayrımcılık yapmak durumundayız."

        • 3

          KİMLER GENÇ AVUKAT KREDİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK?

          Genç avukat kredisi, meslekte 5 yılını doldurmuş kıdemli avukatlar için geçerli olacak. Ancak deprem bölgesindeki avukatlar bu kısıtlamaya tabi tutulmayarak, herhangi bir kıdem sınırlamasına gidilmedi.

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