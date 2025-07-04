Gelinim Mutfakta sezon finali şampiyonu kim oldu? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta birincisi, eleneni ve altınları alan isim kim?
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında bugün sezon finaliyle yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta 4 Temmuz 2025 puan durumu ve toplam çeyrek altın sayısı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 19. günün çeyrek altınını kazanan gelin Ezgi oldu. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacıyı bugün açıklanan puan durumuna göre öğrenebilecek. Peki, Gelinim Mutfakta sezon finali şampiyonu kim oldu? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta birincisi, eleneni ve altınları alan isim kim?
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Gelinim Mutfakta'nın sezon şampiyonu belli oluyor. 20 günlük macera sona eriyor ve alınan puanlara göre sadece bir yarışmacı birinci oluyor. Alınan çeyreklerin ardından bugün Gelinim Mutfakta genel puan durumu ile 7.sezon finali şampiyonu açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, sezon finali şampiyonu kim oldu? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta birincisi, eleneni ve altınları alan isim kim? İşte yanıtı
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GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ ŞAMPİYONU İLE BİRİNCİ VE ELENEN İSİM KİM?
Gelinim Mutfakta sezon finali bugün saat 13.30’da başlıyor. Program bitimine doğru birinci ve elenen isim açıklanacak.
4 Temmuz bugün yayınlanacak olan sezon finalinin son bölümüyle birlikte, Gelinim Mutfakta 2025 sezonu şampiyonu belli olacak.50 bileziği kazanan gelin, final günü açıklanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kura sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 19. günün çeyrek altınını kazanan gelin Ezgi oldu.
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YARIŞMACILAR
EZGİ
NUR
SAHRA
SEREN
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