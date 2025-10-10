Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? 10 Ekim Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. 10 Ekim Cuma günü Tuğba, Miyase, Maysa, Hanife arasından sadece biri birinci oldu. Çeyrek altını ve altın bileziği kazanan isim puan durumuna göre belirlenecek. Yayınlanan son bölümde Miyase ve Tuğba arasındaki kuranın kazananı Miyase oldu. Haftanın dördüncü gününde günün çeyrek altınını Miyase yakasına taktı. Peki, 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:33
        • 1

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da elenen isim ile çeyrek altın ve bileziği kazanan yarışmacılar açıklandı. Peki, 10 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi, çeyrek altın ve bileziği kim aldı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın finalinde Hanife oldu.

          Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi ve haftanın birincisi, 77 puanla Hanife oldu.

          Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı Maysa oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM PUAN DURUMU NASILDI?

          TUĞBA 16

          MİYASE 16

          MAYSA 12

          HANİFE 15

