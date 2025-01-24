Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta’da altın bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. 24 Ocak Gelinim Mutfakta'da puan durumuna göre haftanın birincisi belli olacak. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta altınları kazanan gelin ve haftanın birincisi

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI?

          Gelinim Mutfakta 24 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan, haftanın birincisi ve elenen gelin henüz belli olmadı.

        • 3

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Gelinim Mutfakta'nın 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Ezgi gelin oldu.

          GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          17 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen isim Gamze gelin oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Habertürk Anasayfa