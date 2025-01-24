Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta altınları kazanan gelin ve haftanın birincisi