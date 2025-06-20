Gelinim Mutfakta puan durumu, bileziklerin ve çeyrek altın sahibi olan gelinler bugün belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün hafta boyunca yarışan gelinler için haftanın son yarışma gününde heyecan dorukta. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Haziran 2025 tarihli yayının ardından belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu İşte, Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2025 puan durumu