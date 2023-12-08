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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyreği ve bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta'ta haftanın finali heyecanı yaşandı. Günün en iyi tabağını çıkaran gelin çeyrek altını kazanırken; haftanın en düşük puanını alan isim ise eleniyor. İşte, 8 Aralık 2023 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:49
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        • 1

          Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Gelinlerin yarıştığı programda, kayınvalidelerin puanlarıyla haftanın ve günün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği almaya hak kazanan isim Tuğba oldu. Ancak Asiye Hanım'ın hastanede olması sebebiyle bilezikleri almayı reddetti.

          Günün en başarılı tabağını çıkararak en yüksek puanlarını İrem ve Tuğba aldı. Aralarında yapılan kura sonucunda çeyrek altını alan gelin İrem oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta eleme olmayacak. Aynı kadro haftaya 20 altın bilezik için yarışacak.

        • 4

          8 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          İrem - 12

          Tuğba - 12

          Aleyna - 11

          Yeşim - 9

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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