GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği almaya hak kazanan isim Tuğba oldu. Ancak Asiye Hanım'ın hastanede olması sebebiyle bilezikleri almayı reddetti.

Günün en başarılı tabağını çıkararak en yüksek puanlarını İrem ve Tuğba aldı. Aralarında yapılan kura sonucunda çeyrek altını alan gelin İrem oldu.