Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Besime Hanım ve Gülcan arasındaki kırgınlık devam etti. Ancak finalde buzlar eridi. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 21 Haziran 325. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Sevinç ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin, 45 puanla Sevinç oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 66 puanla Ezgi oldu.

Gülcan, gözyaşı döküyor; Besime Hanım, bu ağlamayı hırsına bağlıyor!

Besime Hanım ve Gülcan arasındaki kırgınlık bu bölümde de devam ediyor! Kendisine yapılanları haksız bulan Gülcan, kaynanası Besime Hanımın duyarsızlığından yakınıyor! Ezgi, yemek tadımında kendine has söylemlerle puanlama yapan Hüsniye Hanımı sert eleştiriyor! Hafta finalinde elenen ve 5 altın bilezik alıp yarışmaya devam eden gelin belli oluyor!