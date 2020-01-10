Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kayınvalideler ve gelinler altınları almak için heyecanlıydı. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 10 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Goncanur ve kayınvalidesi yarışmadan elendi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU - 10 OCAK 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 12 puanla Burçin,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 15 puanla Aleyna oldu.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 52 puanla Burçin oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 71 puanla Elif oldu. Aleyna ise 54 puanda kaldı.