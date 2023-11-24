Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Gelinim Mutfakta'da final günü nefesleri kesti. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gizem arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlendi. İşte, ayrıntılar...