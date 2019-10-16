Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta 373. böl

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Soruları merak konusu oldu. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde en iyi yemeği yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 16 EKİM 2019

Duygu Gelin: 8

Kübra Gelin: 10

Dilek Gelin: 11

Elif Gelin: 18

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 18 puanla Ezgi Gelin oldu. Kayınvalidesi Çiğdem Hanım ise dans ederek kutladı.