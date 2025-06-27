Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. 26 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümünde kuraya kalan gelinler Sahra ve Nur'dan biri çeyrek altını aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 14. günün çeyrek altınını kazanan gelin Nur oldu. Peki 27 Haziran 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı? İşte yanıtı