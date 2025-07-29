Geleneksel Oyunlar Tırı Edirne'de

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde konuşlandırılan Geleneksel Oyunlar Tırı'nda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

REKLAM advertisement1

Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gülyeter Yaşar, geleneksel oyunları şehir şehir çocuklara tanıttıklarını söyledi.

Çocukların eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Yaşar, "Bir tır dolusu mutluluğu çocuklarla buluşturmaya çalışıyoruz. Temel amacımız federasyon branşlarımızı tanıtmaktan ziyade, diğer geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturmak. Çocukların, ailelerinin geçmişte oynadığı oyunları görmesi. Hem fiziksel hem zeka oyunlarımız var. İstasyonlarımızda eğlenerek keyifli vakit geçirmeleri temel amacımız" ifadelerini kullandı.

Aytunç Kemal ise tırda keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.