Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar geldi. Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği geziden sıcak izlenimlerini paylaşan Davutoğlu "Bu konuda nerede ise tam bir mutabakat var. Sürecin başarıya ulaşmasını herkes istiyor" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aylar öncesinden Süleymani'de foruma davet edilmiştim. Celal Talabani'nin oğlu davet etmişti. Süleymaniye'ye 10 yıl sonra ilk kez gidiyorum. Bizim ve Kuzey Irak dengeleri açısından önemli. Bu coğrafya bize yabancı coğrafya değil. Hiçbir askeri yengilgi olmadan terkettiğimiz gönül coğrafyamız. Bir Türk yetkili olarak bu bölgeye gittiğimde her zaman bize gönülden bağlı olan Türkmen, Kürt, Arap unsurlarının hepsiyle görüşürüm. Öylesine büyük bir ilgiyle karşılandık ki, herkes o kadar çok görüşme talebinde bulundu ki, neredeyse günde 15 görüşme yaptık. Bölgede Türkiye'deki son gelişmeler merek ediyor. Kerkük'te bir vali krizi var. O konuda istişarede bulunduk.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA RAPORU SUNACAĞIM"

Bu konudaki düşüncelerimi sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli'ye bir rapor halinde sunacağım. Benim bu konularda yetkim ve görevim, bu bölgede doğmuş olmak dolayısıyla yaratılıştan bir görev var. İki tarihi bir görev var. Tel Afer'e Osmanlı'dan bu yana kimse gitmemiş. Kerkük'e indik, Süleymaniye'ye gittik. Erbil'e geçtik. Türkmenler'in sembolik şehri Altınköprü var. Oraya da uğradım. Erbil'den Musul'a, Musul'dan Tel Afer'e geçtim. Oradaki Türkmen, Kürt ve Araplar beni eski Dışişleri Bakanı olarak görmez. DEAŞ Erbil kapısına dayandığında sayın Mesud Barzani gece yarısı aramıştı. Oradaki her köyü, her aileyi, her Arap aşiretini, Türkmenler'in her kanadıyla bir geçmişimiz var.

"MHP İLE DEM'İN GÖRÜŞMESİ DEVRİM MAHİYETİNDE"

Hep sordukları soru şu, hem Talabani hem Mesud Barzani sordu. 'Bir süreç yaşandı, o gün siz görevdeydiniz, o günle bu günün farkı ne?' dediler. Bölgede bir kamu diplomasisine ihtiyaç var. Siyasi düzeyde bir kamu diplomasisine. O günden bugüne iki önemli fark var. O gün bir konsensüs yoktu partiler arasında. Türk milliyetçilerinin haklı kaygıları vardı. Sayın Bahçeli dahil bir kanat buna karşıydık. Bugün bu inisiyatif sayın Bahçeli tarafından başlatıldı. Bu sefer kutuplaşmış şekilde değil. MHP ile DEM'in görüşmesi bir devrim mahiyetindedir. Bölgede özellikle Suriye'de Türkiye'ye müzahir yönetim var. Esad dönemi süreci baltalamak için her şeyi yapmıştı. Derhal silahsızlanmanın lazım olduğunu söyledim. Silah bırakma süreci ertelenirse enfekte olacağını söyledim. Türkler ile Kürtler'in barışmasından rahatsız olacak o kadar çevre var ki.