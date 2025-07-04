Katılımcı sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Akbulut, "Burada çocuğumuzun hem fiziği hem de düşünce kapasitesi gelişiyor. Küçük yaşlardaki çocuklar karadan denize 5 kilometre açıldığında öz güveni artıyor. Çocuklar hem eğitim hayatında hem de yapacağı diğer faaliyetlerde başarılı oluyor. Çocuklarımız teknolojiye bağımlı yaşıyorlar. Zamanlarını telefon ve tabletle öldürüyorlar. Biz de bunu önlemek için çocukların yüzünü denize çeviriyoruz. Çocukların doğaya, güneşe ve suya ihtiyacı var. Ailelerimiz çocuklarını bize güvenli bir şekilde emanet edebilirler" diye konuştu.