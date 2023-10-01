Geleceği kurtarmak için geçmişten geldiler

• Patlamış mısır tartışması, pandemi ve dijital platformların etkisiyle son 5 yılda başına gelmedik kalmayan Türk sinemasında film üretiminin bir hayli azalmasının sonuçları, gişeleri olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

• Yeni sinema sezonu eylülde başladı. Başladı başlamasına ama pek de iyi başlamadı. Sinema sezonu, eylül gişelerinden hiç de memnun kalmadı.

• Film azlığı, buna bağlı olarak gişelerin düşüklüğü nedeniyle 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Harry Potter'ı 20 yıl sonra gösterime çıkardı. Her iki serinin filmleri de yüksek izleyici sayılarına ulaşarak yeni filmleri geride bıraktı.