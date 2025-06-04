1980'li yıllara damgasını vuran 'Geleceğe Dönüş' filminin yıldızları, baş karakter Marty McFly'ın gitarını bulmak için yardım istiyor. Filmde Marty McFly'a hata veren Michael J. Fox ve Dr. Emmett Brown'ı canlandıran Christopher Lloyd, filmin yayınlanmasından 40 yıl sonra meşhur kırmızı gitarı bulmak için yardım çağrısında bulundu.

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Zaman yolculuğunun anlatıldığı filmde Marty McFly, yaralanan grup üyesinin yerine geçer, bir gitar kapar ve 1950'lerde sahnede liselileri coşturur. Gelecekten bir şarkı çalarken git gide çılgınlık dozunu artıran Marty'nin gitarla çıkardığı tiz sesler, 1950'lilerde yaşayanlara yabancı olduğu için birden derin bir sessizlik olur. Marty, "Galiba buna henüz hazır değilsiniz, ama çocuklarınız çok sevecek" der.

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Marty'nin yaptığı büyük şovla hatırlanan gitar, yıllar önce kayıplara karıştı. Film yapımcıları, filmin 1989 devam filmini çekerken bu enstrümanı aradılar, ancak hiçbir yerde bulamadılar. Gişe rekorları kıran filmin yayınlanmasından 40 yıl sonra, gitarın yaratıcıları, kiraz kırmızısı Gibson ES-345 model gitarı aramaya başladı.

Gitar şirketi Gibson, film hakkında çekilecek 'Lost to the Future' adlı yeni bir belgesel hazırlanırken, gitarı bulmak için yardım istiyor. Gitar şirketi, bunun için bir video hazırladı. Videoda, filmin tema şarkısı arka planda çalarken, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Harry Waters Jr gibi 'Geleceğe Dönüş' yıldızları sinematik bir yalvarışta bulunuyor. 'Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncuları Michael J. Fox ve Christopher Lloyd Videoda ayrıca, filmin ana şarkısı 'The Power of Love'ı seslendiren Huey Lewis'in sürpriz bir görünümü de var. Lloyd, gitarın "geleceğe kaybolduğunu" söylüyor. McFly'ı canlandıran Fox da "Uzay-zaman sürekliliğinde bir yerlerde kaybolmuş" diyor.