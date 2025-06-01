Gedson Fernandes: 4.'lük asla hedefimiz değildi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK'yı 4-0 yenen Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, galibiyeti değerlendirdi.

Ligi 4. bitirdikleri için üzgün olduğunu söyleyen Gedson, "Zor bir sezon geçirdik. Karmaşık bir sezon oldu. 4.'lük asla hedefimiz değildi ama maalesef 4. bitirdik." dedi.

"DİNLENMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarında devam eden Portekizli yıldız, "Dinlenmek zorundayız şimdi. Kendimizi toparlamak zorundayız. Bugün tabii ki işimizi yaptık, kazanmak zorundaydık, kazandık. Şu an sezon sonu, dinlenip mental olarak, fiziksel olarak daha iyi olup önümüzdeki sezon başlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.