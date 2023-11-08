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        Haberler Yaşam Dünyaca ünlü dergi açıkladı! İşte geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler!

        Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler!

        People dergisi, 2023 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını Grey's Anatomy dizisiyle ünlenen ABD'li oyuncu Patrick Dempsey'e verdi. Peki derginin önceki senelerde seçtiği isimlere göz atmaya ne dersiniz? İşte People dergisine göre 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:13
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        • 1

          People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından en seksi erkeği seçiyor. Derginin 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını bu sene 57 yaşındaki ABD'li oyuncu Patrick Dempsey aldı. Patrick Dempsey, ABC'nin Grey's Anatomy dizisinde beyin cerrahı Derek McDreamy Shepherd rolüyle tanınmıştı.

        • 2

          Dempsey yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu noktasında bunun gerçekleşiyor olmasından memnunum" dedi. Oyuncu ve araba yarışçısı haberi ilk duyduğunda tamamen şok olduğunu ve gülmeye başladığını ekledi.

        • 3

          Evli ve 3 çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere nasıl tepki vereceği konusunda "Benimle dalga geçecekler, benimle uğraşacaklar ve en seksi erkek olmamam gerektiğine dair her türlü nedeni bulacaklar" dedi.

        • 4

          Peki derginin 1990 yılından günümüze kadar seçtiği 'Yaşayan En Seksi Erkek'ler listesine göz atmaya ne dersiniz...

          Tom Cruise, 1990

        • 5

          Patrick Swayze, 1991

        • 6

          Nick Nolte, 1992

        • 7

          Brad Pitt, 1995

        • 8

          Denzel Washington, 1996

        • 9

          George Clooney, 1997

        • 10

          Harrison Ford, 1998

        • 11

          Richard Gere, 1999

        • 12

          Brad Pitt, 2000

        • 13

          Pierce Brosnan, 2001

        • 14

          Ben Affleck, 2002

        • 15

          Johnny Depp, 2003

        • 16

          Jude Law, 2004

        • 17

          Matthew McConaughey, 2005

        • 18

          George Clooney, 2006

        • 19

          Matt Damon, 2007

        • 20

          Hugh Jackman, 2008

        • 21

          Johnny Depp, 2009

        • 22

          Ryan Reynolds, 2010

        • 23

          Bradley Cooper, 2011

        • 24

          Channing Tatum, 2012

        • 25

          Adam Levine, 2013

        • 26

          Chris Hemsworth, 2014

        • 27

          David Beckham, 2015

        • 28

          Dwayne Johnson, 2016

        • 29

          Blake Shelton, 2017

        • 30

          Idris Elba, 2018

        • 31

          John Legend, 2019

        • 32

          Michael B. Jordan, 2020

        • 33

          Paul Rudd, 2021

        • 34

          Chris Evans, 2022

        Haberi Hazırlayan: Bilge Nur Akan
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