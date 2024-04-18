Sporun antik dönemlerdeki izleri: Dünyanın en eski 5 sporu ve tarihi kökenleri
İnsanlığın en eski sporlarının çoğu, ilk insanların hayatta kalması için kullanılan faaliyetlerden ve ekipmanlardan gelişti. Peki, bu sporların hangileri olduğunu biliyor musunuz? İşte, sizin için bilinen en eski 5 spor!
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Spor, insan vücudunun fiziksel sınırlarını zorlayabildiği ölçüde çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte günümüzde genellikle eğlenmek için oynanan bu sporların, Üst Paleolitik Dönem'e dayandığı biliniyor. Antik spor olarak bilinen bu sporlar, bugün dünya çapında hâlen oynanmaya devam ettiğinden haberimizde sizin için dünyanın en eski bazı sporlarını derledik. İşte, detaylar...
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1. KOŞU
Koşmak, herhangi bir ekipman gerektirmediği için dünyanın en eski sporlarındandır. Koşunun en eski tasvirleri Üst Paleolitik Dönem'e (yaklaşık 15.300 yıl önceye) kadar uzanıyor.
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Bununla birlikte MÖ 776'da düzenlenen olimpiyatlardaki ilk etkinlik bir ayak yarışıydı. Bu tarih genellikle bir spor olarak koşmanın başlangıcı olarak anılsa da, kaydedilen en eski koşu yarışmalarından birinin M.Ö. 1829'da İrlanda'da düzenlendiği biliniyor.
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2. GÜREŞ
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar güreşin bir spor olarak tarihinin, ilkel insan ırkının eski savaşçılarına yani M.Ö. 150. yüzyıla kadar dayandığını gösteriyor. Bu tür kayıtların ise ilk olarak Fransa'da Lascaux mağara oymalarında keşfedildiği biliniyor. Günümüzün modern bir sporu olarak güreş, birçok farklı kategoriye evrilmesine rağmen hala oldukça popülerdir.
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3. OKÇULUK
Okçuluk uygulamalarına ilişkin en eski kayıtlar M.Ö. 20.000 (Üst Paleotik çağın sonu) yıl öncesine kadar uzanır. Bununla birlikte Eski Mısırlılar, okçuluğu avcılık ve savaş amacıyla düzenli olarak kullanan ilk uygarlıklardan biriydi.
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Ayrıca Mısırlıların yanı sıra diğer eski uygarlıkların (Persler, Hintliler, Çinliler ve Japonlar) ordularında çok sayıda okçu vardı. Ancak okçuluğun spor olarak anılmaya başlanması olimpiyatlara ilk kez 1900'de çıkmasıyla oldu.
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4. CİRİT ATMA
Tarihi olimpiyatların ilk yıllarına kadar uzanan cirit atma, uzun ve devasa bir mızrağın oyuncunun fırlatabildiği kadar uzağa fırlatıldığı bir atletizm sporudur. Bu sporun, ilk kez atletizm yarışmalarında M.Ö. 708’de antik olimpiyatlarda oynandığı biliniyor.
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Ancak cirit atma, 1906 yılındaki modern olimpiyatlara kadar çok popüler değildi. Ayrıca, Polonya’dan Almanya, İsveç ve Finlandiya’ya doğru yayılan ciritin ilk kadınlar olimpiyatının 1932’de düzenlendiği biliniyor.
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5. POLO
Bir takım sporu olan polo, ata binerken oynanır ve puan kazanmak için takımların kaleye küçük bir tahta top sokmasını gerektirir. Bu sporun ilk kökenlerinin Pers İmparatorluğu'na, yani M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayandığını gösteren kayıtlar bulunuyor.
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İmparatorlar tarafından oynanan antik sporun ilk kayıtlarının M.S. 316 olduğu biliniyor. Rekabetçi bir spor olarak ortaya çıkışı ise Britanya İmparatorluğu döneminde Hindistan yarımadasında geliştirilmesiyle başladı. Ayrıca, bugün hala Hindistan'daki en eski spor olarak bilinir.
Kaynak: Oldest, Sporting Post, Britannica, Sports Brief