2. GÜREŞ

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar güreşin bir spor olarak tarihinin, ilkel insan ırkının eski savaşçılarına yani M.Ö. 150. yüzyıla kadar dayandığını gösteriyor. Bu tür kayıtların ise ilk olarak Fransa'da Lascaux mağara oymalarında keşfedildiği biliniyor. Günümüzün modern bir sporu olarak güreş, birçok farklı kategoriye evrilmesine rağmen hala oldukça popülerdir.