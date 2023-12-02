Geçit Yok filmi konusu ne? Geçit Yok filmi oyuncuları kimler?
Geçit Yok filmi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Johnny Knoxville, Forest Whitaker'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Güney Koreli ünlü yönetmen Jee-woon Kim yer alıyor. 2013 yapımı aksiyom gerilim filmi olan Geçit Yok'un oyuncuları vev konusu araştırılıyor. Peki, Geçit Yok filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, konuya dair detaylar...
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Geçit Yok filmi bu akşam televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşuyor. Film, küçük bir kasabanın sert ve zorlu şerifine ve tehlikeli bir uyuşturucu baronunun Meksika'ya kaçmasını engellemeye çalışan yardımcılarına odaklanıyor. Peki, Geçit Yok filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, filme dair ayrıntılar...
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GEÇİT YOK FİLMİ KONUSU
Los Angeles Polis Departmanı’nın başarılı şeriflerinden olan, narkotik uzmanı Ray Owens'ın kaderi, işlerin ters gittiği bir operasyonla değişir. Yaşanan talihsiz olay sonrası vicdan azabı çeken Owens LA'yi terk eder ve küçük bir sınır kasabası olan Sommerton Junction'a atanır. Buradaki tüm suçları çözmeye kendisini adayan Owens için işler tam yoluna girmişken, en azılı uyuşturucu mafyasının lideri Gabriel Cortez, FBI’ın elinden kaçınca, şerifin huzurlu günleri de hızla sona erer. Owens, bu işin dışında kalmak istese de sonunda kendisini ve küçük ekibini, arkasına soğukkanlı bir grup gangsterin de desteğini alan Cortez'in peşinde bulur...
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GEÇİT YOK FİLMİ OYUNCULARI
Arnold Schwarzenegger - Şerif Ray Owens
Johnny Knoxville - Lewis Dinkum
Forest Whitaker - Ajan John Bannister
Jaimie Alexander - Şerif Yardımcısı Sarah Torrance
Luis Guzmán - Yardımcı Mike Figuerola
Eduardo Noriega - Gabriel Cortez
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Rodrigo Santoro - Frank Martinez
Peter Stormare - Thomas Burrell
Zach Gilford - Yardımcı Jerry Bailey
Genesis Rodriguez - Ajan Ellen Richards
Daniel Henney - Ajan Phil Hayes
Tait Fletcher - Eagan
John Patrick Amedori - Ajan Aaron Mitchell
Harry Dean Stanton - Çiftçi papazı