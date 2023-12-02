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        Haberler Televizyon Geçit Yok filmi konusu ne? Geçit Yok filmi oyuncuları kimler?

        Geçit Yok filmi konusu ne? Geçit Yok filmi oyuncuları kimler?

        Geçit Yok filmi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Johnny Knoxville, Forest Whitaker'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Güney Koreli ünlü yönetmen Jee-woon Kim yer alıyor. 2013 yapımı aksiyom gerilim filmi olan Geçit Yok'un oyuncuları vev konusu araştırılıyor. Peki, Geçit Yok filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:42
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        • 1

          Geçit Yok filmi bu akşam televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşuyor. Film, küçük bir kasabanın sert ve zorlu şerifine ve tehlikeli bir uyuşturucu baronunun Meksika'ya kaçmasını engellemeye çalışan yardımcılarına odaklanıyor. Peki, Geçit Yok filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, filme dair ayrıntılar...

        • 2

          GEÇİT YOK FİLMİ KONUSU

          Los Angeles Polis Departmanı’nın başarılı şeriflerinden olan, narkotik uzmanı Ray Owens'ın kaderi, işlerin ters gittiği bir operasyonla değişir. Yaşanan talihsiz olay sonrası vicdan azabı çeken Owens LA'yi terk eder ve küçük bir sınır kasabası olan Sommerton Junction'a atanır. Buradaki tüm suçları çözmeye kendisini adayan Owens için işler tam yoluna girmişken, en azılı uyuşturucu mafyasının lideri Gabriel Cortez, FBI’ın elinden kaçınca, şerifin huzurlu günleri de hızla sona erer. Owens, bu işin dışında kalmak istese de sonunda kendisini ve küçük ekibini, arkasına soğukkanlı bir grup gangsterin de desteğini alan Cortez'in peşinde bulur...

        • 3

          GEÇİT YOK FİLMİ OYUNCULARI

          Arnold Schwarzenegger - Şerif Ray Owens

          Johnny Knoxville - Lewis Dinkum

          Forest Whitaker - Ajan John Bannister

          Jaimie Alexander - Şerif Yardımcısı Sarah Torrance

          Luis Guzmán - Yardımcı Mike Figuerola

          Eduardo Noriega - Gabriel Cortez

        • 4

          Rodrigo Santoro - Frank Martinez

          Peter Stormare - Thomas Burrell

          Zach Gilford - Yardımcı Jerry Bailey

          Genesis Rodriguez - Ajan Ellen Richards

          Daniel Henney - Ajan Phil Hayes

          Tait Fletcher - Eagan

          John Patrick Amedori - Ajan Aaron Mitchell

          Harry Dean Stanton - Çiftçi papazı

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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