Geçit Yok filmi konusu ne? Geçit Yok filmi oyuncuları kimler?

GEÇİT YOK FİLMİ KONUSU

Los Angeles Polis Departmanı’nın başarılı şeriflerinden olan, narkotik uzmanı Ray Owens'ın kaderi, işlerin ters gittiği bir operasyonla değişir. Yaşanan talihsiz olay sonrası vicdan azabı çeken Owens LA'yi terk eder ve küçük bir sınır kasabası olan Sommerton Junction'a atanır. Buradaki tüm suçları çözmeye kendisini adayan Owens için işler tam yoluna girmişken, en azılı uyuşturucu mafyasının lideri Gabriel Cortez, FBI’ın elinden kaçınca, şerifin huzurlu günleri de hızla sona erer. Owens, bu işin dışında kalmak istese de sonunda kendisini ve küçük ekibini, arkasına soğukkanlı bir grup gangsterin de desteğini alan Cortez'in peşinde bulur...