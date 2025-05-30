Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan 'gece müzeciliği' uygulaması bu yıl da sürüyor. Buna göre; Türkiye'nin çeşitli illerinde belirlenen 27 müze, gece saatlerinde de ziyaretçi ağırlayacak. Söz konusu uygulama 1 Haziran itibarıyla başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. İşte, gece ziyaret edilebilecek 27 müze...