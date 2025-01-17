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        Haberler Yaşam Gece göç eden kuşlar, öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir

        Gece göç eden kuşlar, diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir

        ABD'den araştırmacılar, gece göç eden kuşların uçarken çıkardıkları seslerle farklı türlerle sosyal bağlar kurabildiğini ve göç hakkında bilgi paylaşabildiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:52
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        Yolculuk hakkında bilgi veriyorlarmış!
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        ABD'den araştırmacılar, gece göç eden kuşların uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle sosyal bağlar kurabileceğini ve yolculuk hakkında bilgi paylaşabileceğini tespit etti.

        ABD'deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, gece göç eden 27 kuş türünün uçarken çıkardığı 175 binden fazla sesin 18 bin 300 saatlik kaydını yapay zeka kullanarak inceledi.

        Araştırmacılar, göç eden bu kuşların habitatlarını ararken içgüdüsel hareket edip etmediklerini test ettikleri çalışmada, ötücü kuşların gece göç ederken diğer türlerle 'konuşarak' sosyal bağlar oluşturabileceğini ve yolculuk hakkında bilgi paylaşabileceğini belirledi.

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        Kuşların uçarken türlerini, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtmek için çağrılar yapıyor olabileceğini belirten araştırmacılar, göç eden kuşların uçarken benzer kanat yapısı ve sese sahip diğer kuş türleriyle sosyal bağ kurmaya daha çok eğilimi olduğunu kaydetti.

        Araştırmacılar, bu sosyal bağların, küçük vücudu olan ve kısa ömürlü kuş türlerinin göçle ilgili karar alma sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

        Son yıllarda bilim insanlarının genelde gündüz seyahat eden türleri incelediğini kaydeden araştırmacılar, bu çalışmanın, gece göç eden kuşların uçarken türler arası kurduğu sosyal bağlara ilişkin ilk kez nicel kanıt sunduğunu belirtti.

        Illinois Üniversitesindeki araştırmanın yazarı Benjamin Van Doren, "Bu uçuş çağrılarının, yön bulmak veya mola vermeye uygun habitatları belirlemek amacıyla ilişkili olduğunu düşünebiliriz" ifadesini kullandı.

        Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.

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        #Gece göç eden kuşlar
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