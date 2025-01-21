Dünyaca ünlü Alman yazar Marius von Mayenburg’un, daha önce Schaubühne Berlin ve Londra Young Vic Theatre gibi prestijli sahnelerde büyük ilgi gören oyunu, 'Gece Diyarı' Michael Önder'in yönetmenliğinde Türkiye'de sahnelenmeye başladı.

REKLAM advertisement1 Oyunun galası, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşti. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hatice Aslan, Rüzgar Aksoy, Buse Arslan Şensoy, Damla Sönmez, Berker Güven, Emre Bey, Ecem Sena Bayır, Utku Ateş, Zeynep Özyağcılar, Derya Alabora, Şencan Güleryüz, Sevil Akı, Nurhan Özenen, Yiğit Uçan, Neslihan Arslan, Leyla Kırşan, Kübra Balcan, Eser Eyüboğlu, Zümre Meğreli, Burak Can, Ahsen Bücek, Erdem Şanlı vardı.

REKLAM Yapımcılığını Salih Bademci’nin üstlendiği, yönetmenliğini Michael Önder’in yaptığı, Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenmeye başlayan Gece Diyarı’nın oyuncu kadrosunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün ve Yağmur Kaşifoğlu yer alıyor.

Gala gecesinde bir araya gelen ekip, gösterim öncesi duygularını dile getirdi.

Çağrı Şensoy; "Projemiz geçmişin yükünü sırtında taşımak zorunda kalan insanın komedisi" diye oyundan bahsetti.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİZ OYNUYORUZ" İmer Özgün de ekip arkadaşları için, "Okul yıllarından beri birlikteyiz; Gece Diyarında da bir aradayız. İngiltere'de prömiyerini yaptıktan sonra Türkiye de ilk defa biz oynuyoruz. Bu akşam gala gecemiz ve heyecanlıyız" diyerek duygularını dile getirdi.

'Gece Diyarı'nın yapımcısı Salih Bademci de, oyunun konusunu; 'Kasvetli bir miras kavgası' olarak tanımladı ve dünyaca ünlü bir yazarın eserini sahnelediklerini belirterek; "Spoiler vermeyim ama günümüzde geçerliliği olan bir olay, olağanüstü bir komedi ve ben büyük bir keyifle izledim" dedi.

'Gece Diyarı', babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendileri sorgulamalarını konu alıyor. İç hesaplaşmalarla süren oyun temposu ve mizahıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatıyor.