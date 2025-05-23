Gebze'de kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti
Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: DHA
2 KİŞİ KUYUDA ÖLÜ BULUNDU
AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.Fotoğraf: DHA
Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.
Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.