G.Birliği'nin hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak!

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nde tekrar başkanlığa seçilen Osman Sungur, 14 Haziran'daki genel kurul ve gelecekteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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"GENEL KURUL 1 OY FARKLA ŞAMPİYONLUĞU SEÇTİ"

Gençlerbirliği'ne başkan olmayı, kurullarında yer alarak bu kulübe hizmet etmeyi isteyen her üyeyi medeni cesaretlerinden dolayı tebrik eden Sungur, yazılı açıklamasında şunları belirtti:

"Bundan 1,5 sene önce Gençlerbirlikliler olağanüstü genel kurulda bir oy farkla şampiyonluğu seçmiş meğer… Fark yaratan o bir kişinin desteğini bütün Gençlerbirliği camiasının bana vermiş olduğu destek olarak bildim. Seçildiğim günden beri tek hedefim, şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmaktı. Yönetici arkadaşlarıma 'Gençlerbirliği profesyonel A takımı Süper Lig'de olmadığı sürece bu kulübü yaşatmamız çok zor.' dedim. Gücümüz, bütçemiz elverdiğince Gençlerbirliği camiasına yakışan bir kadro kurduk. Yıllar sonra bonservis verip futbolcu transfer ettik. Zaman zaman puan tablosunda bize yakışmayan yerlerde yer aldık. Ama sonunda şampiyon olmayı bildik. En başından beri hedefim genel kurula şampiyonluk kupasını getirmekti. Öyle de oldu."

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Genel kurulun Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldığını hatırlatan Sungur'un açıklamasında, "Sonucu en başından belli, plastik sandalyelerin boş kaldığı, elli yüz kişilik bir genel kurul değil, binden fazla üyemizin salona geldiği, neredeyse bine yakınının oy kullandığı, bizi desteklesinler veya desteklemesinler her isteyenin söz aldığı bir toplantı oldu. Ne yazık ki haddini bilmeyen bazıları büyüklerimizi sinirlendirdi. Zaman zaman sesler yükseldi. Bu küçük gerginlikleri de anlıyorum. Herkes üyesi olduğu camiaya hizmet etmek ister. Hele de şampiyon olup, Süper Lig'e çıkmışsa." ifadeleri yer aldı.

Sungur, diğer adayların Nilüfer Bircan'ın ismi altında birleştiğine işaret ederek, "Demek ki insanlar aynı hedef için birleşebiliyor. Genel kurul sürecinde yaşadıklarımızdan camia olarak ders almalıyız. Yıllar boyunca dargın kalanlar da bir amaç uğruna, Gençlerbirliği'ne hizmet etmek için birleşiyorlarsa genel kuruldan sonra da bütün camia olarak birleşebiliriz. Cumartesi gününe kadar yaşadıklarımızı, söylediklerimizi artık bir kenara koymalıyız. Hepimiz, bu camianın bir neferi olduğumuzun bilinciyle geleceğe bakmalı, Gençlerbirliği'nin başarısı için hep beraber çalışmalıyız." şeklinde görüş belirtti.