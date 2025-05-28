Gazze hükümeti: İsrail 10 Filistinliyi öldürdü
Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in yardım için yönlendirdiği 10 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı
Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail güçlerinin, son 48 saatte yardım almak üzere yönlendirdiği 10 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.
Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde oluşturduğu yardım merkezlerine yönlendirdiği açlıkla mücadele eden Filistinli sivillerden 10’unu öldürdüğünü belirtti.
Sevabite, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.
Medya Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Filistinlilerin sözde yardım dağıtım merkezlerinin yakınında öldürüldüğünü kaydetti.
Sevabite, öldürülen ve yaralananların tamamının sivil ve yardıma muhtaç kişiler olduğunu sözlerine ekledi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, İsrail'in bugün düzenlediği saldırıda yardım almak için dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan 6 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
Ordunun makineli tüfeklerle ateş açarak ve top atışı yaparak bugün düzenlediği saldırıda 15 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
Diğer yandan, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Filistinlileri tehlikeli bölgelerde uygun rehberlik olmaksızın yardım toplamaya yönlendirdiği, ardından onları kurşun ve top atışlarıyla hedef aldığı, açken öldürdüğü" belirtildi.
Euro-Med açıklamasında İsrail'in saldırılarının "yardımın aşağılama, boyun eğdirme, yıkım ve cinayet silahı olarak kullanılmasını içeren çifte suç" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de "şiddetli açlık çeken insanların yiyecek bulma umuduyla" WFP'ye ait bir depoya zorla girmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
WFP'nin X hesabından yapılan açıklamada, "şiddetli açlıkla boğuşan çok sayıda kişinin gıda alabilmek için" Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan WFP'nin el-Gafari gıda deposuna zorla girdiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in uyguladığı sıkı ablukayla 80 günden uzun süre gıda ve diğer yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi'nde "insani ihtiyaçların kontrolden çıktığına" dikkati çekildi.
WFP'nin sürekli sahadaki endişe verici ve gittikçe kötüleşen şartlar konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, insani yardımların çaresiz bir şekilde ihtiyaç halindeki ve açlık çeken kişilere ulaştırılmasının kısıtlanmasının getirdiği risklere vurgu yapıldı.
Açıklamada, "Gazze acil bir şekilde gıda yardımının artırılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu, insanlara açlıktan ölmeyeceklerine dair güvence vermenin tek yoludur." ifadeleri kullanıldı.
WFP'nin "Gazze genelinde düzenli gıda dağıtımının derhal yapılabilmesi için güvenli ve engellenmeyen insani erişimin sağlanması" çağrısında bulunduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlaması ve tekeline almaya çalışması sebebiyle bölgedeki insani felaket gittikçe şiddetleniyor.
İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.
Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.