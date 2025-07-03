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        Haberler Dünya Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: Gazze'de mezar yerleri tükeniyor | Dış Haberler

        Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: Gazze'de mezar yerleri tükeniyor

        Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, mezar yerlerinin büyük bölümünün tükendiğini bildirirken; cenazelerin hastanelerde ve bahçelerde beklediğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:42
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        Gazze'de mezar yerleri tükeniyor
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        Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in 22 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu artan can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde mezar yerlerinin tükendiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sivillerin sistematik şekilde hedef alınması ve devam eden soykırım, Gazze Şeridi’nin birçok bölgesinde mezarlıkların tükenme noktasına gelmesine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana 40'tan fazla mezarlığı tamamen ya da kısmen tahrip ettiği vurgulandı.

        Bakanlık, İsrail’in Filistinlilerin mezarlıklara erişimini engellemesinin, gömü alanlarının daralmasına ve mevcut mezarlıkların hızla tükenmesine yol açtığını belirterek, bu durumun özellikle yerinden edilmiş sivillerin barındığı bölgelerde cenazelerin defni konusunda ciddi krizlere yol açtığı vurgulandı.

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        Açıklamada ayrıca, İsrail'in "kefen, inşaat malzemesi ve mezar hazırlığında kullanılan diğer temel malzemelerin girişine izin vermeyerek, şehitlerin İslami kurallara uygun şekilde defnedilmesini de fiilen engellediği" ifade edildi.

        Tahliye emirleri nedeniyle birçok mezarlık alanının barınaklara dönüştüğü, cenazelerin hastanelerde, okul bahçelerinde ve evlerin önlerinde biriktiği belirtildi. Bu geçici çözümler, bölgede yaşanan insani felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

        Gazze’de giderek derinleşen defin krizi, bir mezar hazırlamanın maliyetini 700 ila 1000 şekele (yaklaşık 200-300 dolar) çıkarmış durumda bulunuyor.

        Bu gelişmeler üzerine Bakanlık, yerel ve uluslararası yardım kuruluşları ile bireylere çağrı yaparak, "şehit ailelerine yardım sağlanması, ücretsiz mezarların inşa edilmesi, kefen, yapı malzemeleri ile defin ekipmanlarının temin edilmesi" için acil müdahale talep etti.

        Sosyal medyada her gün paylaşılan görüntülerde, hastane avlularında yan yana yatan cenazeler, Filistinlilerin acil mezar ihtiyacını gözler önüne seriyor. Bazı ailelerin, mezar yetersizliği nedeniyle eski mezarları açarak yeni cenazeleri aynı mezarlara gömmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

        İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürme, aç bırakma, zorla yerinden etme ve kent altyapısını hedef alan savaş sürdürüyor. Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Tel Aviv yönetimi bu çağrıları görmezden geliyor.

        ABD desteğiyle sürdürülen bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 191 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, yaşanan kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi, özellikle çocuklar hayatını kaybetti.

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