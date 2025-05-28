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        Haberler Dünya Gazze'deki 2 hastaneden tahliyeler gerçekleşti | Dış Haberler

        Gazze'deki 2 hastaneden tahliyeler gerçekleşti

        Gazze'de bulunan El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı 54 sağlık personeli ve refakatçinin tahliye edildiği bildirildi. İki hastanenin de İsrail saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 01:28 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:28
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        Gazze'deki hastanelerden tahliyeler gerçekleşti
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        Filistin Kızılayı, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, hastanelere yönelik bombardıman sonrasında yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, "İnsani yardım görevini yerine getirirken yaralanan 3 sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 7 yaralı, 54 sağlık çalışanı ve refakatçiler, Gazze Şehri'ndeki Eş-Şifa Hastanesine kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

        Kızılayın açıklamasında, tahliyenin, devam eden bombardıman ve şiddetli askeri tırmanışın yaşandığı bölgelerde hareket etmenin zorluğu nedeniyle tehlikeli koşullar altında gerçekleştiği vurgulandı.

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        Açıklamada, Kızılay ekiplerinin tüm bu zorluklara rağmen görevi başarıyla tamamlamayı başardığı ifade edildi.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralıların sayısı da 123 bin 129'a yükseldi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

        İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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