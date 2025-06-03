Gazze'de zorunlu göçün genişleme tehlikesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süredir düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkım özellikle son bir haftada giderek derinleşirken bölgedeki işgalin ve zorunlu göçlerin daha da genişlemesinden endişe ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ayakta kalan evleri ve apartmanları bir haftadan uzun süredir yoğun bir şekilde bombalıyor.

REKLAM advertisement1

Filistinliler, İsrail ordusunun, 17 Mayıs'ta Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısı kapsamında zorunlu göç ve toprakların işgali eylemlerine devam edeceği konusunda endişeli.

Tel Aviv, daha sonra Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için 30 Mayıs'ta emir yayınladı.

REKLAM

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti.

İsrail ordusu bu dönemde sivillerin yaşadığı evleri ve binaları yoğun şekilde hedef aldı; bazı evler sürgün emriyle eş zamanlı boşaltıldı. Bu tür bombalı saldırıların, İsrail'in "Gideon Savaş Arabaları" kara saldırısı kapsamında genişletilmesinden bahsediliyor. Filistinliler, ev ve konutlara yönelik bu yoğun bombardımanın, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde genişletilmiş bir kara saldırısının habercisi olabileceği yönündeki endişelerini dile getiriyor. - Filistinlilerin endişeleri Filistinliler, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun kent merkezlerindeki evleri ve apartmanları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi. Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in gerçekleştirdiği bu yıkımın, daha önce duyurulduğu gibi İsrail ordusunun kara saldırısını genişletmesinin habercisi olabileceğini vurguluyor. REKLAM Filistinliler, İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme amacıyla başlattığı Gideon Savaş Arabaları isimli kapsamlı saldırıları sebebiyle göçe zorlanmak ve topraklarını İsrail'in işgal etmesi nedeniyle "ciddi endişe duyduklarını" ifade etti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 1 Haziran'da Gazze'nin güneyine gittiği sırada orduya saldırıları Gazze'nin kuzey ve güneyindeki ilave alanları da kapsayacak şekilde genişletme talimatı verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin yüzde 77'si üzerindeki işgalini "etnik temizlik, sürgün ve sistematik soykırım" yoluyla dayattığı ve Gazze'deki demografik yapıyı zorla değiştirmeye çalıştığı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İsrail'in ya doğrudan işgal ve birliklerini konuşlandırma veya toprak sahibi Filistinlilerin geri dönüşünü engelleyecek şekilde yoğun ateş açma yoluyla "sürgün politikası" uyguladığına dikkati çekildi. İsrail, Filistinlileri Gazze'den sürme politikası uyguluyor Filistinli siyasi analist Usame Mugayyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ev ve yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanlarının, kara saldırılarını genişletmesine hazırlık olarak geniş bir yıkım alanı açma hedefiyle yapıldığına dikkati çekti. REKLAM Mugayyir, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla karadan işgaline yol açmanın yanı sıra hedef alınan bölgelerde yaşayan Filistinlileri korkutarak ateş altında zorla yerinden ettiğini de belirtti. Filistinli analist, "İsrail, Filistinlileri yerlerinden edip Gazze'den sürmeye yönelik projeleri hayata geçirmenin yanı sıra, Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek tamamen harap bir alana dönüştürmeyi de amaçlıyor." dedi.

Mugayyir, İsrail'in kara saldırılarını genişletmesi durumunda bunu evleri ve yerleşim alanlarını hedef alan hava saldırılarının takip edeceğini, İsrail'in bu eyleminin Refah kenti ile Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı "kentsel imha politikasının bir uzantısı" olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun "Hamas'ı yok etmek ve savaşı bitirmek için" Gazze'deki kentsel alanı tamamıyla ortadan kaldırması gerektiğine inandığını söyleyen Mugayyir, buna örnek olarak Gazze'nin kuzeyi ile Refah kentindeki durumu hatırlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Mayıs'ta İsrail Meclisindeki Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmadan sızdırılan bilgilere göre "Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin, geri dönmelerini imkansız kılmak için kasıtlı olarak yıkıldığını" itiraf etmişti. Netanyahu, kapalı oturumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de her gün daha fazla ev yıkıyoruz ve böylece Filistinlilerin geri dönecekleri bir yerleri olmayacak. Sonuç olarak, Gazzelilerin, Gazze'yi terk etmesi gerekecek ancak en büyük zorluk onları kabul edecek ülkeleri bulmak." ifadelerini kullanmıştı.