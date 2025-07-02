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        Haberler Dünya Gazze'de yardım bekleyen 11 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gazze'de yardım bekleyen 11 kişi hayatını kaybetti

        Gazze'de yardım bekleyen siviller İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 01:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 01:09
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        Gazze'de yardım bekleyen 11 kişi hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen, açlıkla boğuşan Filistinlilere saldırı düzenledi.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetmişti.

        Son saldırının ardından İsrail'in gün boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 80'e ulaştı.

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