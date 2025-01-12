Gazze'de bebeklerin hayatı tehlikede

Gazze kentinde yer alan Hasta Dostları Hastanesi'nde yoğun bakım ve kuvözde bulunan çocuklar ve bebekler, hayatta kalabilmek için ciddi bir şekilde solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.

Söz konusu hastane, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kuvöz ve yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk hastaları kabul edebilen tek sağlık merkezi olarak biliniyor.

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Hasta Dostları Hastanesi, 29 Aralık 2024'te acilen "çok miktarda oksijen tüpüne" ihtiyaç olduğunu belirterek, yardım çağrısı yapmıştı.

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah yaptığı açıklamada, hastanede oksijen istasyonu olmadığını belirtmişti.

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Salah, oksijen istasyonunun Gazze kentinde bulunduğunu ve hastaneye günde sadece 10 tüp oksijen sağlayabildiğini, bunun yoğun bakım ve kuvözler için yeterli olmadığını kaydetmişti.

Kriz devam ediyor

AA muhabirine konuşan Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Salah, oksijen sıkıntısının devam ettiğini vurguladı.

Hastanenin daha önce çocuk hastaların hayatını tehdit eden oksijen eksikliği konusunda acil çağrı yaptığını aktaran Salah, hastanede "çocuk yoğun bakımı, kuvöz, yetersiz beslenme, ameliyat ve cerrahi operasyonlar" bölümlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu bölümlerin büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyduğunu kaydeden Salah, "Çok sayıda çocuğun solunum cihazına ihtiyacı var." dedi.

Salah, geçen ay Kemal Advan Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından kuşatılması, zorla boşaltılması ve hizmet dışı kalmasından sonra çocuklara yoğun bakım ve kuvöz hizmeti veren tek kurumun Hasta Dostları Hastanesi olduğunu kaydetti.

Bu hizmetlerin Beyt Hanun’dan Gazze Vadisi’ne kadar Gazze’nin büyük bir bölümündeki hasta çocuklara sunulduğuna dikkati çeken Salah, "Hastane, yoğun bakıma ve kuvöze ihtiyacı olan tüm çocukları kabul ediyor." dedi.

Oksijen yetersizliği nedeniyle hasta çocukların yaşamını tehdit eden gerçek bir tehlikenin söz konusu olduğu konusunda uyarıda bulunan Salah, sorunun üstesinden gelmek ve çocuklara gerekli hizmeti sunmak amacıyla bir an önce oksijen üretim istasyonu kurulması için uluslararası tüm taraflara çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun 15 ay boyunca sağlık sistemini de hedef almasıyla bölgedeki 34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 162 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. En az 136 ambulansın imha edilmesi nedeniyle yaralıların ve hastaların tıbbi hizmet alması önlendi.

Filistin Spor Federasyonu: İsrail, Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Mustafa Siyam, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdüğünü belirtti. Siyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Rabat Hentbol Kulübü antrenörü Ahmed Harun ile Deyr el-Belah ve El-Cela Kulübü oyuncusu Enes ed-Debci'nin şehadetiyle ölen sporcu sayısının 708'e yükseldiğini bildirdi. Filistinli yetkili, Gazze Şeridi'nde 95'i çocuk olmak üzere 369 futbolcu, 105 izci hareketi üyesi ve çeşitli spor federasyonlarından 234 sporcunun öldüğünü kaydetti. Antrenör Ahmed Harun'un dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki evini hedef alan topçu bombardımanında öldürüldüğünü ifade eden Siyam, Debci'nin de çarşamba günü ailesinin Deyr el-Belah kentisin batısındaki evini hedef alan bir hava saldırısında yaşamını yitirdiğini aktardı. Siyam, soykırım sırasında İsrail'in aralarında stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesislerinin de bulunduğu 273 spor tesisini tamamen veya kısmen yıktığına işaret etti. Bu saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin sporunun geleceğini büyük ölçüde etkileyeceğini ve binlerce sporcu üzerinde yıkıcı etkiler bırakacağını" vurgulayan Siyam, enkaz altında kayıp kişilerin bulunması, İsrail saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere ulaşılamaması nedeniyle açıklanan rakamların kesin olmadığını belirtti. Filistin halkının sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olarak kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle Filistin sporunun "varoluşsal zorluklarla" karşı karşıya olduğunu ifade eden Siyam, uluslararası topluma ve uluslararası spor federasyonlarına "İsrail'in ihlallerini durdurmak ve Filistinli sporcuları ve spor tesislerini korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.