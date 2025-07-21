Gazze'de 19 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, kentte son 24 saatte açlık nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte 19 kişinin açlıktan öldüğünü belirten Berş, açlık kaynaklı ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

Berş, sözde yardım dağıtım merkezlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ise son bir günde 95 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de, BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik bir katliam daha yaşandı. Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin toplantıda konuştu.

Kalkınma ile barış arasında derin bağlar bulunduğunu ifade eden Guterres, küresel çatışmaların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini her geçen gün daha da erişilmez hale getirdiğine dikkati çekti.

Guterres, bu nedenle Orta Doğu'da barış için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, hafta sonu Gazze'de gerçekleşen, aileleri için BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik saldırıya değindi.

BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik bir katliam daha yaşandı. Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." diye konuştu.

Gazze'de acil bir ateşkese, tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasına ve engellenen insani yardım erişiminin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Bu, iki devletli çözüm yolunda atılması gereken ilk adımdır." dedi.

Guterres, İran ile İsrail arasında ateşkesin de sürmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'da da çözüme ulaşılması gerektiğini söyledi.

"Sudan'daki kan dökme ve dehşet hali sona ermeli." diyen Guterres, listenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Somali'ye, Sahel bölgesinden Myanmar'a kadar uzandığını belirtti.