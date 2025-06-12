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        Haberler Gündem Politika Gaziosmanpaşa tartışması TBMM'de tansiyonu yükseltti | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa tartışması TBMM'de tansiyonu yükseltti

        TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi tartışması yaşandı. CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevinden uzaklaştırılmasına yönelik Belediye Meclisi'nde yapılan seçim ile belediye başkanlığının CHP'den AK Parti'ye geçmesine CHP'den eleştiri geldi. Eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. Akbaşoğlu, benzer durumun geçmişte yaşandığını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:39
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        TBMM'de "Gaziosmanpaşa" tartışması
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        Meclis’te AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevinden uzaklaştırılmasına yönelik Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belediye başkanlığının CHP’den AK Parti’ye geçmesine ilişkin CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

        “GAZİOSMANPAŞA’DA AK PARTİ ADAYI SEÇİMLERİ KAZANDI”

        Akbaşoğlu, “Gaziosmanpaşa’da AK Parti adayı seçimleri kazanmıştır. Bunun birçok örneği geçmişte de yaşanmıştır. Verilen tutuklama kararı üzerine anayasa ve ilgili mevduat kanunuyla başkan seçimi zorunlu olarak yapıldı” şeklinde konuştu.

        MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU GEÇMİŞTEN ÖRNEKLER VERDİ

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Akbaşoğlu’na yanıt vererek “Kazandık dediler, neyi kazandık? Vicdanen rahat mısınız? AK Parti Grubu’na soruyorum” ifadelerini kullandı.

        CHP Grubu, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrası belediyede yeniden seçim yapılmasının ardından AK Partili Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçilmesine tepki gösterdi.

        CHP'nin tepkisine yönelik Akbaşoğlu geçmişten örnekler verdi. Akbaşoğlu, “Beylikdüzü Belediye Başkanı, İBB’ye aday gösterilmiştir. CHP Grubu tarafından yapılan oylamada Mevlüt Uysal 179, İmamoğlu 125 oy almış Uysal seçilmiştir” dedi

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        #TBMM Gaziosmanpaşa tartışması
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