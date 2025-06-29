Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden "Atatürk portresinin kaldırıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Gaziosmanpaşa Belediyesi toplantı salonundaki Atatürk portresinin kaldırıldığı yönünde maksatlı haberlerin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

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Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk portresinin kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Paylaştığımız görüntülerde yer alan taşıma işlemi, Kurban Bayramı öncesinde, başkan vekilliği seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce, CHP yönetimindeki belediye döneminde ve belediye personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu olayın, doğrudan yönetimini yeni devralan belediyemizle ya da Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz'in şahsıyla ilişkilendirilmeye çalışılması, iyi niyetten uzak bir tutumdur. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına en derin saygıyı göstermeyi sürdürüyoruz. Bu konuda herhangi bir saygısızlık söz konusu dahi olamaz."

Açıklamada, belediyenin bu tür iftira ve çarpıtmalara karşı tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu belirtilerek, "Değerli halkımızın, asılsız iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.