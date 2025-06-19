Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
Gaziantep'te kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin iki işçi servisine çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı
Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde, sürücüsü henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek sürücüleri öğrenilemeyen iki işçi servisine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.