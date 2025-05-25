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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 'öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu' iddiasına soruşturma | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 'öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu' iddiasına soruşturma

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmenin, öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:21 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:22
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        'Öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu' iddiasına soruşturma
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        Şehitkamil Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki bir okulda öğretmenin öğrencilerine uygunsuz sorular yönelttiği ve öğrencilerin bundan rahatsız olduğuna yönelik iddiaların sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Olay 13 Mart 2025 tarihinde bir ders esnasında yaşanmış, gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüz tarafından iki eğitim müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #gaziantep
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