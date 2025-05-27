Yaklaşık bir aydır tüm kontrollerin ve hazırlıkların yapıldığını kayededen Özsöyler, "Bu işe yatkın arkadaşlarımızı özellikle seçtik çünkü hızlı ve etkin müdahale gerekiyor. 2024 yılında 15 danayı yakalayarak vatandaşlara teslim ettik ve bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.