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        Haberler Gündem Trafik Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 5 yaralı

        Gaziantep'te TIR'la minibüs çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'te tırla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:12
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        Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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        Gaziantep'te, Bestami Kartal yönetimindeki TIR, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Cuma Atılgan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan minibüsteki Muhammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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