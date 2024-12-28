Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te TIR'la minibüs çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te tırla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te, Bestami Kartal yönetimindeki TIR, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Cuma Atılgan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan minibüsteki Muhammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.