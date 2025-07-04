Gaziantep'te olay, Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi.

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BENZİNİ KIZININ ÜZERİNE DÖKTÜ

İHA'daki habere göre bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü.

AİLE ÜYELERİ DE YARALANDI

Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı. Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.

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4 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Meydana gelen yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.