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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te bir baba intihara kalkışan kızını benzinle yaktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İntihara kalkışan kızını benzinle yaktı!

        Gaziantep'te, 52 yaşındaki C.G. isimli baba, intihar etmek isteyen 20 yaşındaki kızı Y.G.'yi, iddiaya göre "öyle intihar edilmez" diyerek benzin döküp yaktı. Yaşanan olayda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:04
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        İntihara kalkışan kızını benzinle yaktı!
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        Gaziantep'te olay, Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi.

        BENZİNİ KIZININ ÜZERİNE DÖKTÜ

        İHA'daki habere göre bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü.

        AİLE ÜYELERİ DE YARALANDI

        Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı. Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.

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        4 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Meydana gelen yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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